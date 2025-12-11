Burnout de fin de año: "Diciembre suele estar sobrecargado y producir estresores"

El decano de Psicología de la UAI Fernando Adrover, en diálogo con el equipo de Diego Ramos, visitó el estudio de Nacional AM 870 en donde tocó varios temas que abordan los psicólogos a fin de año.

"Llegamos a fin de año y diciembre se vuelve un mes muy complejo. Cuando se habla del burn out en esta época, tiene que ver con el agobio y las fiestas a veces provocan un estresor más en ese momento. Aunque debería ser un tiempo de encuentro, al igual que las vacaciones", analizó.

"El mes de diciembre es distinto a todos los demás meses. Hay un montón de cosas que están terminando, de informes, de balances y que incluye encuentros de todo tipo. Además hay indefiniciones, cosas que implican estresores. Y encima es un mes lleno de feriados", agregó. "

Adrover explicó que el burn out se trata con "terapia psilógica": "Si pasa a lo físico, y por ejemplo sufrimos de insomnio, también puede acompañar un psiquiatra. Las terapias conductuales son bastante buenas. O algunas que hacen reflexionar acerca del sentido de nuestra vida".