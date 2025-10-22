Burnout: ¿cuáles son los síntomas y cómo identificar este trastorno de la salud?

El psicólogo especialista en síndrome de burnout del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires Sergio Azzara en diálogo con Diego Ramos por Radio Nacional, habló de este trastorno que padece "entre el 40 y el 50 % de la población mundial".

"Tiene orígen en el área laboral asistencial, pero termina penetrando en todas las otras áreas. Las consecuencias son en todo lo que afecta al ser humano. En el burn out, la demanda es emocional que te exige esa tarea. En docencia y medicina hay mucho burn out, porque la demanda es de otra persona. Y la persona demanda todo el tiempo. Es el tipo y lo que te pide ese trabajo, no tanto el tiempo", explicó.

Azzara advirtió que cuestiones hacen complejo dar con este diánostico: "No hay valores estandarizados. Lo que es necesario atender respecto a este trastorno, son las alarmas emocionales: la persona está con falta de energía. Se retrae para hacer cosas. Otra cosa, es cuando un trabajador está distante y prejuiciosa respecto a las personas que son el objeto de su servicio. Es la despersonalización. Y otra cosa, es que empieza a perder sentido el proyecto de trabajo".