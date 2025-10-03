Burnout: cómo identificar el síndrome antes de que sea tarde

En diálogo con Silvia Maruccio y Diana Costanzo, el psicólogo y doctor en Medicina Sergio Azara explicó qué es el síndrome de burnout, también conocido como “estar quemado”. Señaló que es un tipo de estrés laboral crónico, más frecuente en áreas asistenciales como salud y educación, y que puede derivar en hipertensión, problemas cardiovasculares, depresión, ansiedad e insomnio. Azara detalló tres síntomas principales: agotamiento emocional, despersonalización y baja autoestima laboral. Advirtió que suele detectarse tarde, cuando ya genera consecuencias clínicas, y remarcó la importancia de consultar a tiempo para evitar complicaciones.