Bullrich se reunió con el ministro del Interior de Chile por los hechos de violencia en Independiente

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó que en el partido entre Independiente y Universidad de Chile que se disputó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y que se suspendió por serios incidentes "había 800 efectivos de seguridad asignados" aunque reconoció que "los mismos no actuaron con eficiencia por no tener directivas claras".

Bullrich, en conferencia de prensa junto al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, también reconoció que resulta extraño "que sólo haya detenidos de la hinchada del equipo chileno" y en ese sentido destacó que ya se está trabajando "para identificar y detener a los barras de Independiente que participaron en los disturbios".

"Los efectivos debían actuar cuando se tiró la primera piedra para terminar con un episodio violento que terminó con heridos de gravedad", aseguró la ministra de Seguridad.

La funcionaria destacó que "vamos a garantizar el debido proceso respecto de las personas que cometieron actos de violencia para deslindar las responsabilidades de aquellas que no lo hicieron".

Las decisiones tienen que ser rápidas y concretar y no se puede esperar tres horas con episodios de violencia sin tomar medidas concretas para frenarlas", agregó.

Por su parte, Elizalde indicó que "el gobierno chileno vino para acompañar a los heridos y a todos los hinchas agredidos" y sostuvo que tras este encuentro "logramos avanzar en un trabajo conjunto entre los dos países para luchar contra la violencia en los espectáculos deportivos".

"Espero que podamos seguir trabajando en esta mesa técnica que fundamos para poder erradicar la violencia no sólo en los espectáculos deportivos sino en toda la sociedad", afirmó por último el ministro chileno Elizalde.