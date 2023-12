Bullrich: "El primer día va a ser difícil pero se va a hacer cumplir"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a advertir hoy que los manifestantes que se movilicen el próximo miércoles "no pueden cortar la calle" y señaló que el nuevo protocolo anunciado esta semana prevé que "el que corta la calle no cobra el plan" social.

"El primer día va a ser difícil, pero se va a hacer. "Estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden, generan libertad y la libertad genera progreso. Lo único que hemos hecho con este protocolo es justamente ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle", afirmó la ministra esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

Bullrich advirtió que quienes se movilicen el miércoles -en conmemoración de la protesta social del 20 y 21 de diciembre del 2001- "no pueden cortar la calle" y señaló que "el que corta la calle no cobra el plan".

"El Presidente de la Nación (Javier Milei) lo dijo clarito el día de la asunción, el que corta no cobra el plan. El que no corta va a cobrar el plan, es una situación en la que lo que se busca es orden", sostuvo.

La excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) indicó también que las organizaciones que estacionen ilegalmente colectivos o combis en la vía pública "van a tener consecuencias legales y penales" y agregó: "Las va a decidir los jueces y fiscales de acuerdo a las circunstancias".

En esta misma línea, Bullrich aseguró que también estarán en infracción aquellas organizaciones que se movilicen en colectivos escolares: "Un micro escolar no está autorizado a llevar personas mayores", explicó.

Para la jornada del 20, la funcionaria explicó que las fuerzas federales a su cargo trabajarán en conjunto con las de la ciudad de Buenos Aires.

"No va en contra de nadie, no es contra una persona o una organización, es avisarle a las personas que están en una situación de cobro de un plan que mientras se les dé van a tener que cumplir determinadas normas", subrayó.

Ante la consulta de si se habilitaría la posibilidad de cortar un carril y dejar otro libre, Bullrich aseveró que "no cortar es no cortar" y añadió: "El objetivo es convencer a loa ciudadanos que tienen un plan que no lo hagan, que lo vamos a avisar de todas maneras, porque estamos en un momento difícil del país".

La funcionaria explicó que desde el ministerio de Capital Humano "se van a ocupar de que las organizaciones que manejan a la gente como ganado se vaya a terminar" e insistió: "Los planes no se van a manejar con intermediarios".

"La gente va a tomar su propia decisión. O me sacan el plan o me quedo en mi casa y sigo trabajando"; concluyó.