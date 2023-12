Bullrich dijo que el objetivo de las manifestaciones es "voltear" al gobierno

La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, acusó hoy a un sector de la población que "no quiere que haya ningún cambio en Argentina" de impulsar manifestaciones y paros para "voltear" al gobierno del presidente Javier Milei, y consideró que la actual administración nacional tiene por delante "el gran desafío de vencer al país del imposible".

"Si gana un gobierno las elecciones y lo único que tienen son paros, manifestaciones y no puede gobernar porque lo cercan por todos lados, es evidente que el objetivo es voltearlo. No lo van a lograr, pero es su objetivo. Hay que tener bien en claro que los que hoy están tomando la calle son los que no quieren que haya ningún cambio en la Argentina. Son el status quo y los que mantienen los privilegios", afirmó Bullrich en declaraciones a CNN Radio.

En ese sentido, la funcionaria consideró que el paro anunciado por la CGT para el 24 de enero es "algo histórico" y sostuvo que ocurre "cada vez que no gobiernan los gremios y las corporaciones" que "no quieren cambios".

"La verdad es que es el país del imposible y lo tenemos que vencer. Ese es un gran desafío. La mayoría de la gente votó por un cambio. Hoy se están llevando adelante proyectos de transformación. El DNU y el proyecto de ley (ómnibus) son de transformación. Hay sectores que ponen palos en la rueda desde el primer momento", afirmó.

Por otro lado, la titular de la cartera de Seguridad calificó como una "mentira" que en el proyecto de la "ley ómnibus", presentado la semana pasada se contemple el requisito de pedir permiso para hacer reuniones de tres personas en espacios públicos.

"En ningún lado dice eso. Hay una modificación a la ley de tránsito que dice que si tres personas o más están cortando una ruta, interrumpiendo el tránsito, se tienen que despejar. Pero es la ley de tránsito", afirmó.

Sobre el protocolo para el mantenimiento del orden público, Bullrich evaluó que su aplicación "viene muy bien" y destacó que la CGT "el otro día en la marcha tuvo un actitud bastante prolija" aunque posteriormente "hubo un grupo que se desbandó".

"Hemos logrado que todas las marchas se encaucen de una manera organizada y cuando se quisieron desorganizar hubo una intervención policial inmediata. Argentina hace 20 años que sufre de una enfermedad que es el corte permanente, el piquete diario en todas las provincias de nuestro país y no podemos seguir así. El orden y la convivencia tienen que reinar", remarcó.

Respecto a la articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo del gobernador Axel Kicillof, Bullrich dijo que pidieron que los dejaran trabajar y sostuvo que "la ruta estuvo liberada" este jueves durante el corte en la Ruta 3 por parte de organizaciones sociales.

"Por supuesto que nosotros preferimos que esté totalmente liberada y eso es lo que le vamos a plantear. A partir de ahora habrá una convivencia de fuerzas en cortes como el de la Ruta 3. Ellos nos dijeron que se iban a encargar y prácticamente no estuvo cortada la ruta, pero a nosotros nos hubiera gustado que la acción fuera un poquito más contundente", completó.