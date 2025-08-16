Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza

La decisión fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien en sus redes sociales escribió: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande @PatoBullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”.

La ministra de Seguridad publicó su decisión este viernes en sus redes sociales, donde afirmó que “después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”.

“Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, manifestó la ministra.

Además afirmó que “esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”.

“Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei”, manifestó.

Y remarcó que “es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”.