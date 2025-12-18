Bullrich confía en que el Senado aprobará el Presupuesto el 26 o 27 de diciembre

La presidente del bloque oficialista del Senado confía en que la Cámara alta lo convierta en ley antes de fin de año, siempre contando con que esta noche Diputado le dará media sanción.

Entrevistada por el programa ‘Viva la Pepa’ de Radio Nacional, estimó además que mañana se firmarán los dictámenes sobre reforma laboral y Ley de Glaciares, con la idea de darles media sanción en la misma sesión del viernes 26.

“Ha sido una buena reunión, empezamos un poquito picante con -el presidente del bloque peronista- José Mayans, pero se ordenó, porque nosotros habíamos obtenido un numero importante de senadores que tenían ganas de debatir estas reformas”, expresó.

“Son reformas que ayudan a las empresas y a los trabajadores a tener mas certezas, mas libertad, mas empresas privadas, mas trabajadores en blanco, ya que la mitad está en la informalidad”, amplió.

Sobre el plenario de comisiones de hoy, relató: “Hemos escuchado voces de distinta índole, algunos a favor, otros en contra, otros que venían por artículos concretos”.

“Nuestro objetivo es que las leyes que ayudan al crecimiento de la Argentina, para hacer grande a la Argentina otra vez, salgan”, se confió.

“Nosotros juntamos la voluntad de 44 senadores -sobre 72- y les dijimos al peronismo que íbamos a ocupar tantos lugares; les dejamos los lugares para ellos, y no los ocuparon, así que al día de mañana esperemos poder sacar los dictámenes”, continuó.

“Hoy se reunieron las dos comisiones que analizan la reforma laboral y las dos que analizan la ley de glaciares. Estamos trabajando a pura máquina”, remarcó.

En cuanto al cronograma, dijo que “la idea es sesionar el 26, y no va a haber problemas de logística, porque el 25 no es un día que viaje mucha gente, u otros podrán venir en auto”.

“Todos prefieren que sea el viernes 26 y por ahí quedarse el sábado 27. Y no tener que venir el lunes 29, que sí es más complicado para los viajes. Esperemos poder hacerlo así, esperamos que ese compromiso lo podamos cumplir todos”, añadió la senadora.

Sobre la votación del proyecto, resumió: “Creo que los números están bien y hay que tener oído para receptar lo que quieren otros bloques. Puede pasar que algo se modifique, están trabajando en eso los expertos”

“Estamos contentos con el trabajo y esperamos que esto salgo. Hay que pisar fuerte; si se puede el Presupuesto lo aprobamos el 26 o 27”, cerró.