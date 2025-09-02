Buenos Vientos: frutos secos patagónicos con valor agregado y conciencia sustentable

En Nacional Folklórica, Benjamín Arboit, Productor responsable de la empresa Buenos Vientos, conversó con Silvia Maruccio y contó cómo desde hace 15 años producen almendras y nueces en la Patagonia, en tierras irrigadas por los ríos Neuquén y Limay.

Destacó que el consumo de frutos secos crece en Argentina gracias a la búsqueda de hábitos saludables, aunque la producción nacional aún no alcanza a cubrir la demanda interna.

La firma se diferencia por trabajar con trazabilidad, registros y controles oficiales, además de sumar valor agregado: desde harinas de almendra hasta versiones con chocolate, saladas o en mix.

Con una planta que emplea a 20 familias, la empresa apuesta por la calidad y la sustentabilidad, con la mira en consolidar el mercado interno y proyectarse a futuro hacia la exportación.