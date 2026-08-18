Buenos porcentajes de ocupación turística en el fin de semana largo

El fin de semana por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín tuvo altos niveles de ocupación y una estadía promedio de 2,1 días, según un informe del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

Se mantiene la tendencia de viajes más cortos, con decisiones de último momento y un consumo más selectivo; y el turismo de cercanía y los excursionistas siguen con una presencia importante, según la CAT.

En tanto, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana se desplazaron por el país 1.074.171 personas y generaron un impacto económico directo de $245.907 millones.

El movimiento de turistas fue 24,2% superior al registrado en 2023, último año en el que esta fecha había conformado un fin de semana largo comparable, impulsado por los diversos eventos, la nieve, la naturaleza y las escapadas de cercanía, explicó la CAME.

Por su parte, según información de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), se trató de un fin de semana con un movimiento de similares registros a los obtenidos en la misma fecha de 2025.

El fin de semana largo de tres días concentró el desplazamiento promedio en destinos de hasta 500 km, privilegiando escapadas de proximidad por sobre la estadía extendida y orientada la demanda hacia los destinos serranos, la Costa Atlántica y los centros del litoral.

Entre los destinos más buscados estuvieron San Salvador de Jujuy (Jujuy), con 95% de ocupación; Bariloche (Río Negro), Tandil (Buenos Aires), La Cumbrecita (Córdoba), Caviahue-Copahue (Neuquén), y La Banda (Santiago del Estero), 90%; Malargüe (Mendoza), 86% y Villa Elisa (Entre Ríos), 85%.

La Ciudad de Buenos Aires tuvo picos de 70% con una destacada agenda de actividades de interés turístico para todo el fin de semana; en la provincia de Buenos Aires,

Tandil alcanzó picos de 90%, y Villa Gesell recibió gran cantidad de turistas por la 30° Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal Chocogesell; mientras que varias localidades de Córdoba alcanzaron gran ocupación como La Cumbrecita (90%), Valle de Calamuchita (70%), y Villa General Belgrano y San Javier - Yacanto (60%).

En la región de Cuyo, la provincia de Mendoza promedió 70% y sus destinos más preferidos fueron Malargüe (89%), Uspallata (86%) y Potrerillos (79%); y en San Luis se destacaron las ciudades de Potrero de los Funes (79%) y Villa de Merlo (64%).

En el Litoral, la región de Esteros del Iberá en Corrientes llegó a 82%; Santa Fe provincia promedió 64% con eventos destacados como la llegada de la Antorcha olímpica de los Juegos Suramericanos 2026 y la 33° Fiesta de las Colectividades en Santa Fe capital.

La provincia de Entre Ríos tuvo un movimiento sostenido durante el fin de semana impulsado por los destinos termales y de naturaleza, Villa Elisa registró un promedio de ocupación superior a 85%; y, en Misiones, Puerto Iguazú se destacó una vez más como destino más visitado.

En el Norte del país, en Jujuy, San Salvador de Jujuy superó 95%, y sus regiones también alcanzaron altos niveles de ocupación, por ejemplo los Valles con 93% y la Quebrada con 86%. En el caso de Santiago del Estero, La Banda estuvo por encima de 90% y Termas del Río Hondo, de 80%; en Tucumán los más elegidos fueron El Cadillal (90%); San Javier (81%) y Yerba Buena (79%).

En el caso de la región Patagonia, en Río Negro Bariloche llegó a 90%; en Neuquén, Caviahue-Copahue, 90% y San Martín de los Andes tuvo picos de 70%; Ushuaia fue el destino más elegido de la provincia de Tierra del Fuego con 80% de ocupación.