El jueves 26 de noviembre tendrá temperaturas elevadas en distintas regiones del país, con un dato destacado en la Patagonia: Neuquén alcanzará los 34 grados y Río Negro llegará a los 32°. En el norte, Formosa tendrá una máxima de 31°, mientras que Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe registrarán hasta 30°.

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada despejada, con una mínima de 15° y una máxima de 26°. También habrá cielo despejado en La Pampa, donde las temperaturas oscilarán entre los 11° y los 31°. En el centro del país, Córdoba llegará a los 27°, San Luis a los 28° y San Juan a los 29°.

El norte presentará condiciones variables. Jujuy tendrá cielo cubierto con llovizna, Salta registrará nubosidad acompañada de llovizna y lluvia, y San Juan también tendrá llovizna. En Tucumán, en tanto, se espera cielo invisible debido a la presencia de niebla. Las temperaturas máximas serán de 22° en Jujuy y Salta, y de 26° en Tucumán.

En la Patagonia se destacará el contraste térmico: mientras Neuquén llegará a los 34° y Río Negro a los 32°, Santa Cruz tendrá una máxima de 17° y Tierra del Fuego apenas alcanzará los 11°. En esta última provincia se registró lluvia durante la hora anterior.