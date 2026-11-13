Buenos Aires será sede de una cumbre internacional sobre liderazgo femenino

Organizado por la Fundación Suma Veritas, el Global Women Leadership Summit 2026 reunirá a referentes internacionales, empresarias, emprendedoras, especialistas y autoridades con el objetivo de consolidar a Buenos Aires como un punto de referencia en liderazgo femenino, cooperación internacional y desarrollo sostenible.

El encuentro se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad será de acceso gratuito con cupos limitados y otorgará un certificado a quienes completen las dos jornadas de asistencia.

Por este tema, la presidenta de la Fundación Suma Veritas, Graciela Oto, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "el objetivo del encuentro es colaborar con las mujeres emprendedoras. Van a venir líderes de 14 países".

Oto, además, dijo que "la participación de las emprendedoras es absolutamente gratuita. La idea es que entre ellas intercambien experiencias, se asesoren y puedan sumar herramientas para mejorar la proyección de sus negocios".

Durante las dos jornadas, el programa buscará fortalecer redes globales de vinculación para activar alianzas estratégicas y proyectos conjuntos entre los sectores público y privado.

Además de ofrecer herramientas prácticas vinculadas al financiamiento, la gestión, la educación, la salud y la innovación, la cumbre promoverá el debate sobre derechos humanos, paz y el uso ético de la inteligencia artificial, sumando rondas internacionales de negocios orientadas a impulsar el crecimiento comercial.