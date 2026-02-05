Buenos Aires Revelada, un libro de fachadas porteñas que surgió de las caminatas de un fotógrafo

El fotógrafo porteño Pablo Gabriel Fernández, en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional, contó cómo surgió la idea de fotografiar las fachadas de edificios y casas de la ciudad de Buenos Aires, que luego publicó como libro. Fue un hobby que surgió durante la pandemia y que continuó luego. "Tenemos una diversidad arquitectónica por la amplia inmigración que tuvimos en Buenos Aires", contó.

"Tenemos una enorme diversidad arquitectonica. Me quedan algunos pocos barrios sin recorrer. Mi Instagram es mi álbum de figuritas. Recorrí Villa Santa Rita, Vélez Sarfield, Cohglan, Avellaneda, barrios más periféricos. El rebote es grande que genera en las redes porque te habla gente que vivió en ese barrio o áun vive ahí. Me gusta el ida y vuelta con la gente y las propiedades"., dijo.

"Vendí todos los ejemplares y voy a reeditar en marzo de este año", agregó Fernández.