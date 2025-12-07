Buenos Aires, la ciudad más atractiva del mundo

Buenos Aires volvió a sorprender al turismo global. Con su mezcla única de cultura, creatividad y calidez humana, la capital argentina volvió a destacar entre los destinos más elegidos del mundo.

Esta vez, fue distinguida como la ciudad más atractiva del planeta en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025, uno de los reconocimientos más influyentes del universo viajero.

La votación —en la que participaron más de 208 mil lectores de la revista británica Wanderlust— posicionó a la ciudad por encima de Tokio, Sídney y Ciudad del Cabo.

Según la organización, Buenos Aires conquistó al público por la energía creativa que late en sus barrios, el renacimiento de las milongas, el impulso de jóvenes chefs y una oferta cultural difícil de igualar.

No es casualidad: la ciudad cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 350 librerías y 150 museos, números que la colocan entre las capitales culturales más activas del mundo.

La calidez porteña también fue decisiva en el resultado, un rasgo que los organizadores destacaron como parte esencial de la experiencia para cualquier visitante.

El reconocimiento, además, marca un ascenso significativo: Buenos Aires escaló seis posiciones desde el ranking del año pasado.

El podio de las diez ciudades más atractivas del mundo quedó encabezado por Buenos Aires, seguida por Tokio, Sídney, Ciudad del Cabo y Vancouver.

En la categoría de países, el primer puesto fue para Japón, mientras que Brasil, Perú y Ecuador fueron los únicos sudamericanos en ingresar al top ten.

Con este logro, la capital argentina reafirma su lugar como destino imperdible para viajeros que buscan arte, sabor, ritmo y una identidad cultural que no se parece a ninguna otra.