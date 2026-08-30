Buenos Aires hizo historia en los 21K con un récord mundial

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, repasamos todo lo que dejó la media maratón porteña, que el 23 de agosto reunió a corredores de élite y aficionados de todo el mundo y consolidó a Buenos Aires como uno de los escenarios más destacados del running internacional.

Además, conversamos con el corredor, animador y conductor de eventos deportivos Pablo Colombo a propósito de la decisión de Sportsfacilities, Club de Corredores y Ñandú ante la participación de corredores sin inscripción ni dorsal en las carreras.

El atleta etíope Yomif Kejelcha completó los 21,097 kilómetros en 56 minutos y 51 segundos, superó la mejor marca global anterior que era 57 minutos y 20 segundos y se transformó en el hombre más veloz de la historia en esa distancia.

El segundo lugar en la categoría masculina internacional fue para Tadese Worku Gebresilase, con un tiempo de 59:20, mientras que Bereket Nega Batebo completó el podio con 1:00:20.

En tanto, con 1:03:57, la atleta etíope Fotyen Tesfay impuso su ritmo desde temprano y cruzó la meta como la mujer más veloz de la historia en el circuito de Buenos Aires.

Su actuación estableció un nuevo récord en la competencia local y dejó a la atleta etíope como referencia para las ediciones venideras.

El segundo lugar fue para Nevin Can, con 1:05:06, y el tercero para Selin Can, con 1:05:11.

En tanto, el atleta Ignacio Erario se impuso en la clasificación masculina argentina con un tiempo de 1:00:59, su mejor marca personal sobre la distancia.

“Es algo que buscaba, quería estar más cerca del récord nacional. Sabía que iba a costar, contento por lo que significa bajar de hora uno para un atleta sudamericano en Sudamérica”, nos dijo apenas cruzó la meta.

“Agradecido, voy por más”.

Manuel Córsico finalizó segundo entre los argentinos con 1:03:56, y Lautaro Iraola completó el podio nacional con 1:04:11.

En la categoría femenina argentina, Sofía Luna se quedó con la victoria al registrar 1:11:21, seguida de cerca por Dahyana Juárez (1:11:28) y Chiara Mainetti, tercera con 1:12:38.

También, conversamos con el maratonista formoseño José Félix Sánchez, que participó de los 21k de Buenos Aires.

En la charla con Pablito Colombo, nos dio su mirada sobre la participación de corredores sin dorsal en las carreras.

“Se armó todo un revuelo, lo que chocó fue la manera y la medida en sí”, explicó.

“Perdimos la posibilidad de debatir y opinar y ver si algo se puede cambiar para mejor”, lamentó, y abogó por “consensuar”.

De todos modos, aclaró que “jamás iría en contra de una organización, tenemos que volver a permitirnos el debate”.

“Yo no voy a motivar a alguien que vaya a correr sin dorsal o con dorsal trucho, eso está mal”.

Sin embargo, Pablito planteó una salvedad en el caso de la maratón de Buenos Aires donde, dijo, “es una cuestión cultural muy argentina esto de acompañar en esa carrera”.