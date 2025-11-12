Buenos Aires fue elegida como la ciudad más deseable del mundo

La ciudad de Buenos Aires fue elegida como la más deseable del mundo en un ránking global elaborado por las entidades más prestigiosas de la industria de los viajes.

La distinción para "la ciudad que nunca duerme" fue otorgada en la 24° edición de los premios Wanderlust Reader Travel Awards 2025, que también reconoció a otros destinos, a operadores turísticos y a marcas "más deseadas".

La distinción como La Ciudad Más Deseable del Mundo significó liderar ese ránking y un ascenso de seis posiciones en relación al reconocimiento recibido en 2024, cuando ocupó el séptimo lugar.

En la misma categoría, el segundo lugar fue para Tokio y el tercero para Sidney.

La organización Wanderlust Reader destacó que "esta victoria supone un momento significativo para la capital argentina, célebre por su música, su cultura de cafés y su resurgente escena creativa".

Por su parte, el presidente del Ente de Turismo porteño y titular de Visit Buenos Aires, Valentín Díaz Guilligan, aseguró que "este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires como una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo, una gastronomía de primer nivel reconocida internacionalmente y la calidez característica de los porteños".

Díaz Guilligan agregó que "gracias al trabajo estratégico y sostenido del equipo de profesionales que conforman Visit Buenos Aires, la ciudad sigue consolidándose entre los destinos más destacados del mundo".

Wanderlust es considerada como la revista de viajes más longeva y de mayor tirada del Reino Unido y el objetivo de los premios que otorga es, según sus editores, "mostrar el agradecimiento y apoyo a quienes representan el turismo responsable e inspirador que nuestros lectores valoran".

"Wanderlust existe para informar e inspirar a viajeros de todo el mundo a explorar rutas menos transitadas, compartiendo artículos de viajes especializados, fotografías impresionantes y consejos de expertos, tanto en formato impreso como digital", destacaron sus editores.

La publicación fue la primera revista de viajes en tener su edición digital en Reino Unido y actualmente cuenta con más de 238.000 lectores.

En redes, tiene más de 200.000 seguidores en Instagram y además tiene uno de los podcasts de viajes más escuchados del mundo.

Las distinciones se eligen por voto del público, que son los propios lectores de la publicación Wanderlust y se calcula que en esta edición participaron más de 208.000 lectores que emitieron, en conjunto, 4,8 millones de votos.