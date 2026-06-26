ENTREVISTA A LORENA SCHEJTMAN

26/06/2026

Buenos Aires Fan Fest listo para recibir a "porteños, visitantes y turistas" que quieran compartir el partido Argentina vs Jordania

La directora de Eventos de la ciudad de Buenos Aires Lorena Schejtman habló sobre el predio que se ha dispuesto en la plaza Seeber para recibir a "turistas, porteños y visitantes" para ver en pantalla gigante el partido de Argentina frente a Jordania. Ya han pasado más de 75 mil personas por el lugar y se esperan muchas para este fin de semana.

"Además de la pantalla gigante, hay una serie de actividades para grandes y chicos, previo al partido. Desde las 13 horas estará abierto el Fan Fest para recibir a todos. Hay un paseo gastronómico. Hay un clima muy lindo y un ambiente conmovedor", dijo.

Además este sábado 27 de junio habrá una pantalla en Avenida Corriente y Cerrito para "acompañar el partido de Argentina".