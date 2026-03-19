Buenos Aires celebra la Francofonía con diversidad de actividades

Hasta el 5 de abril, se ofrecen eventos gratuitos y variados como un reflejo de la diversidad cultural y los valores del mundo francófono. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el Director General de la Alianza Francesa de Buenos Aires y Coordinador de la Red de las Alianzas Francesas en Argentina sobre esta celebración.

“Cada año, el 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Francofonía”, una fecha especial consensuada por la Organización Internacional de la Francofonía que reúne “90 países miembros por los cinco continentes”.

Pascal Casanova dio detalles de la trascendencia que tiene esta celebración y señaló que el francés “pasó a ser el cuarto idioma más hablado en el mundo”.

Se estima que el idioma cuenta con más de 321 millones de hablantes en todo el mundo.

"Salimos de Francia y vamos a viajar por los cinco continentes" con esta celebración, indicó.

El propósito de las actividades es celebrar la riqueza lingüística y cultural del francés y de todos los países donde se lo habla, como lengua materna o secundaria, oficial o co-oficial.

En Argentina, las embajadas de países francófonos (Argentina, Bélgica, Canadá, Francia, Haití, Líbano, México, Rumania, República Democrática del Congo y Suiza) se unirán al Institut français d’Argentine y a la Alianza Francesa de Buenos Aires para presentar una nutrida agenda de propuestas destinada a públicos diversos.

Proyección de films, exposiciones, actividades gastronómicas, visitas guiadas temáticas, conferencias, conciertos y concursos, son algunas de las actividades previstas, entre muchas opciones más que pueden conocerse en https://ifargentine.com.ar/.