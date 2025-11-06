Buenos Aires celebra el mes de la Cultura Coreana con arte, cine, literatura y gastronomía

Durante noviembre, el Centro Cultural Coreano despliega una programación diversa que combina tradición y contemporaneidad: muestras inmersivas, talleres y un club de lectura sobre Han Kang entre otros atractivos. Misuk Kim, directora del Centro Cultural Coreano en Argentina y Eliana Gissara, encargada de prensa de dicho lugar, estuvieron en el estudio de Nacional AM 870, donde charlaron con el equipo de Diego Ramos sobre la cultura coreana y cómo se vive la misma en Buenos Aires.

"Habrá actividades para chicos y grandes. Tendremos un taller de literatura con Hang Kang, arte visual e inmersivo en Palacio Libertad. Habrá un taller de cocina coreana y taller de kimchi para saber cómo incorporarlo en nuestros platos", contó Gissara.

Gissara contó también que este sábado durante la noche de los Museos en Buenos Aires, el Centro Cultural Coreano (Maipú 972) estará abierto de 19 a 1 y allí habrá "música, visitas guiadas especiales, habrá talleres de calígrafía coreana, entre otras actividades".