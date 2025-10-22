Buenos Aires celebra el Festival del Fuego en el Jardín Japonés

Será este 2 de noviembre, a las 15.30 y 17.30 una celebración “típica” conocida como Megumi Matsuri y una manera simbólica de dejar atrás todo lo negativo del año, quemándolo. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita del periodista y director de Prensa del Jardín Japonés para conversar sobre este ritual.

Sergio Miyagi explicó que se trata de “una de las tradiciones típicas importantes de los japoneses que queman para dejar atrás”.

“El fuego va a transformar la energía negativa en positiva y el humo se va a elevar al cielo para que puedan pedir buenos deseos de prosperidad”.

Con tambores y una fogata gigante para quemar lo malo de tu 2025, se puede ver una de las más antiguas tradiciones japonesas donde miles de tablitas escritas con lo que cada uno quiere dejar atrás arden en una fogata gigantesca.