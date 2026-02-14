GASTRONOMÍA

14/02/2026

Buenos Aires busca ser la capital latinoamericana del sushi

Equipos de sushi de toda Latinoamérica competirán en Buenos Aires para alzarse con la Sushi World Cup 2026, evento gastronómico que busca celebrar la excelencia técnica, la creatividad y la cultura japonesa a través de uno de sus íconos más reconocidos.

Esta primera edición del evento gastronómico reunirá a 40 equipos de sushi de toda Latinoamérica, quienes competirán en vivo frente a un jurado especializado y ante una audiencia estimada de más de 12.000 personas.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 15 de febrero a través del formulario https://docs.google.com/forms/d/102UVu77HvxvLOtu7pNr0paDqx9yiWJNJOjO_TjRBXY0/

En el certamen, que se realizará el sábado 4 de abril en el Salón Ocre de La Rural, se elaborarán en vivo unas 50.000 piezas de sushi.

Los equipos, que competirán en vivo frente al público, pondrán a prueba la técnica y el sabor, el manejo del tiempo, la precisión y la capacidad de trabajo bajo presión.

Además de la producción en vivo, los asistentes podrán recorrer stands gastronómicos de cocina japonesa, espacios de regalería y productos, activaciones vinculadas a la cultura nipona y disfrutar de shows y actividades abiertas durante toda la jornada.

Un jurado especializado seleccionará a los 40 equipos que competirán, que serán dados a conocer a partir del 1º de marzo, teniendo en cuenta trayectoria, dominio técnico, presentación del material, profesionalismo y capacidad operativa.

Entre los jurados confirmados se encuentran Edgar Kuda, sushiman y chef de Kuda, Yuzu Izakaya y Sancafé; Alejandra Kano, sushiwoman y responsable del restaurante Ichisou; y Damián Shiizu, sushiman y chef del restaurante omakase Uni.

Los equipos seleccionados (de tres integrantes) competirán en seis categorías: Veggie, langostinos, trucha, pesca blanca, nigiri y sushi creativo (sin la posibilidad de usar salmón).

Entre categoría y categoría se realizarán mini desafíos técnicos vinculados a velocidad, corte y prolijidad.

Los criterios de evaluación serán: Técnica, sabor, presentación, creatividad y precisión y velocidad.

Pueden postularse restaurantes especializados en sushi, equipos independientes de sushimen y marcas o cocineros con experiencia profesional.

Tras su edición inaugural en la Argentina, el evento ya proyecta una segunda edición en 2027 en Lima, Perú.