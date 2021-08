Buen paso de Almonacid en la 3° fecha del Circuito Argentino de SUP

Durante todo el fin de semana se desarrolló en Paraná la tercera Circuito Argentino de Stand Up Paddle, bajo la organización de SUP Paraná y la fiscalización de la Asociación de Surf Argentino. El representante barilochense, Cristian Almonacid, estuvo presente con buenos resultados.

El sábado fueron las carreras participativas, juveniles e infantiles y la spring de velocidad para categoría elite en la cual finalizó en la tercera ubicación. “En esta categoría no apuesto tanto. Mi fuerte es larga distancia” expresó Almonacid.

El domingo fue la modalidad de larga distancia, 15km circular (3 rondas de 5km), al respecto el barilochense manifestó que “no me pude ubicar en un buen lugar y me demoré bastante en la primera vuelta. En la segunda tuve una molestia física, en la última me sentí mejor y recuperé tres posiciones” finalizó en el cuarto lugar. La próxima será en Concordia el 26 de septiembre.