BsAs Cocktail Week: una semana sobre coctelería sustentable

Una nueva edición de la Bs As Cocktail Week, dedicada a celebrar la coctelería en todas sus formas, con eje en la sustentabilidad, se realizará del 1 al 7 de septiembre en más de 150 bares de Buenos Aires, GBA y La Plata, cocktails labs y más.

Organizada por la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (Cabarco) bajo el lema "Buenos Aires, capital de la coctelería sustentable", incluirá charlas sobre coctelería y tendencias con referentes locales e internacionales, actividades especiales, dj sunset con barras de bares porteños, cócteles y opciones sin alcohol promocionales, con entrada libre y gratuita.

"Es un momento muy complicado para la industria en el que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos; el poder juntarnos para mostrar todo lo que tenemos para ofrecer marca la fuerza, compromiso y profesionalismo que tiene la coctelería argentina", destaca el presidente de Cabarco, Eduardo Demaestri.

"Si queremos una industria más sustentable, más fuerte y más conectada con su tiempo, tenemos que generar espacios para aprender, para compartir, para encontrarnos y para abrir el juego", explica German Lacanna, director de la Bs. As. Cocktail Week.

Durante siete días, los bares de la ciudad ofrecerán cócteles promocionales y experiencias, el público podrá disfrutar de DJ sets al atardecer y una programación de charlas y capacitaciones abiertas, con referentes locales e internacionales en el Parque de la Innovación.

Por primera vez, se realizarán en el Parque de la Innovación, un espacio que permite mayor despliegue para las actividades formativas, con charlas, competencias y masterclasses simultáneas en distintos domos, los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre desde las 14.30.

Además, durante toda la semana, los bares que participan en la Bs As Cocktail Week ofrecerán dos cócteles especiales a precio promocional, uno de ellos será sin alcohol, en línea con la promoción del consumo responsable.

La consigna: que las propuestas cumplan con algún o algunos criterios de sustentabilidad. ¿Cómo? Con ingredientes de estación y cercanía, aprovechamiento de descartes, reducción de residuos, deco comestible, o preparación con bajo o nulo contenido alcohólico.

La convocatoria abarca a la gran mayoría de bares porteños y del Gran Buenos Aires, que además suman espontáneamente catas, encuentros y experiencias propias para enriquecer aún más la propuesta.

La nueva edición de The Cocktail Bar Awards tendrá lugar en el contexto de la Bs As Cocktail Week con nuevas categorías y los premios tendrán un sistema de votación en el que participarán todos los bares afiliados a CABARCO y jurados de prensa invitados.

"Buscamos la transparencia máxima en estos premios e ir más allá: galardonar el talento, la creatividad, y la actitud. Los bares generan un impacto en su comunidad y es fundamental el compromiso", menciona Adriano Marcellino, director de The Cocktail Bar Awards.

Todas las actividades de Bs As Cocktail Week 2025 son gratuitas y abiertas al público, tanto las charlas y masterclasses como los eventos de cierre al aire libre, sin inscripción previa.

Más info en: https://buenosairescocktailweek.com/