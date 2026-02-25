Brote de tos convulsa en Argentina: advierten que se debe a una baja en la vacunación

Argentina registró 99 casos confirmados de coqueluche solo en enero de 2026, frente a 41 en el mismo mes de 2025, y 128 positivos sobre 407 sospechas hasta la primera semana de febrero, con especial impacto en menores de seis meses y coberturas vacunales infantiles y maternas muy por debajo del 95% recomendado. El médico de la UBA y diplomado Comunicación Médica POMPEU Guillermo Capuya, en diálogo con el equipo de Adrián Korol, dio algunas recomendaciones sobre este tema y llamó a cumplir con el calendario de vacunación por Radio Nacional.

"La vacuna triple bacteriana protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa (pertussis). Esta enfermedad puede afectar en cualquier edad, y ese el problema. Pero afecta gravemente a los lactantes y menores de 1 año, y los casos de muerte son generalmente los menores de 6 meses", advirtió.

La mujer embaraza después de la semana 20, debe aplicarse la triple bacteriana "para proteger al bebé por nacer". "Bajaron las vacunas en el mundo luego de la pandemia, deberíamos tener para cubrir para tener inmunidad un 95 % de la población vacunada para tener inmunidad", agregó.

Para los pequeños la vacuna es la quíntuple (o pentavalente) los 2, 4, y 6 meses, tiene un refuerzo a los 18 meses, nuevamente un refuerzo a los 5 años, y una dosis de triple bacteriana a 11 años.