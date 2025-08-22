Brote de sarampión en Argentina: "No tenemos casos nuevos y lo consideramos controlado"

Daniel Stecher, infectólogo y ex jefe de la Division Infectologia en Hospital de Clínicas "José de San Martín" en diálogo con el equipo de Ramos Generales en Radio Nacional actualizó cómo está al día de hoy la propagación de esta enfermedad en el país. Si bien aclaró que la situación "está controlada", mencionó que hay una "caída" que se da en Argentina y en otros países de las coberturas de vacunación. "Esto empeoró a partir de la pandemia", dijo.

"Es una enfermedad que se considera eliminada, porque no hay casos producidos al país. Los que aparecen son importados de algún otro país, cuando empieza a diseminarse lo llamamos brote", explicó.

Stecher mencionó que en nuestro país y en otros países del mundo "hay una caída de las coberturas de vacunación" en los últimos tiempos. Aunque aclaró que si bien "se está recuperando" no llegó a los "niveles previos". "Para el calendario, todos los chicos deben estar vacunados al año y la segunda dosis entre los 4 y los 5 años. Si encuentro algún adulto que no tenga una de estas dos dosis, le doy la segunda. Y si encuentro a algún adulto sin ninguna, le doy las dos dosis separadas por un mes", agregó.