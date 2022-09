Brote de neumonía: murió la tercera persona y hubo tres contagios nuevos

El brote de neumonía en la provincia a partir de una enfermedad que todavía no fue identificada, se cobró una tercera víctima (también personal de salud) y otras tres personas contagiadas. “Son personal de salud los tres, un auxiliar de farmacia y dos enfermeros que tienen relación con el grupo anterior, el del brote, y fiscalización está haciendo un análisis exhaustivo y hasta ahora no encontró nada que nos pueda hacer sospechar cuál es el origen de este problema. Han pasado 11 días y estos pacientes tienen una evolución diferente y uno de ellos tiene una neumonía bilateral con un compromiso importante a partir de lo que muestra la tomografía. Los pacientes no están intubados, pero se tienen que esperar la evolución. Al tratarse de una enfermedad de la que no tenemos conocimiento de qué se trata, la evolución todavía es impredecible. De todos modos, la evolución que tuvieron los pacientes y que no tengan el estado de gravedad que tuvieron los primeros, es como que es alentador. El grupo de contacto estrecho habitualmente es personal que ha estado compartiendo espacio laboral, que son alrededor de 20 personas que son seguidas de cerca”, explicó el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz.

