Brote de leptospirosis: Qué es y pautas a tener en cuenta

Carla Ruiz, en Nunca es tarde, conversó con el médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología sobre el aumento de casos de acuerdo a lo relevado por el Boletín Epidemiológico Nacional N°787, correspondiente a la semana epidemiológica 50 del año 2025.

En la charla, el Dr. Ricardo Teijeiro explicó los síntomas y las medidas de prevención de esta “enfermedad infecciosa” además de describir la situación sanitaria respecto a los casos registrados de leptospirosis.

“Dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, fiebre”, citó como los síntomas más comunes.

“La única manera de hacer el diagnóstico adecuado es la consulta inmediata al médico y no injerir medicación sintomática”, sugirió.

“El médico tratante de toda enfermedad infecciosa tiene la obligación de hacer la denuncia para determinar la conducta a seguir”, indicó.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, en 2025 se notificaron 2.226 casos de leptospirosis entre la semana 1 y la 50, de los cuales 204 fueron confirmados mediante criterios clínicos y de laboratorio.

La leptospirosis es una infección bacteriana que afecta tanto a humanos como a animales y se clasifica como una zoonosis, es decir, una patología que puede transmitirse de los animales al ser humano.

Suele aparecer tras el contacto directo con la orina de animales infectados —ratas, ratones, perros, vacas, cerdos o caballos— o con ambientes contaminados por esta orina, especialmente en épocas de lluvias intensas o inundaciones.

La bacteria Leptospira ingresa en el organismo por pequeñas heridas en la piel o por las mucosas (ojos, nariz, boca), principalmente cuando se expone a aguas estancadas, suelos húmedos o barro contaminado.