Brote de gripe H3N2 en Europa: "A la Argentina podría llegar en marzo"

La médica patóloga pediatra argentina que reside en Reino Unido Marta Cohen, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, se refirió al "pico excesivo" de brote de gripe H3N2 que afecta a Europa y anticipó cuándo es probable que llegue al país.

"Este es un virus que surgió en el invierno australiano durante agosto, pasó a Nueva Zelanda y llegó después a Europa en septiembre. Sabíamos que era una gripe más fuerte y muy contagiosa. Ya estábamos preparados un mes antes", dijo.

Cohen mencionó que en Argentina ya se registraron "casos aislados" aunque negó que vaya a haber una circulación comunitaria por el extenso calor. "En marzo posiblemente empiece y lo importante para los gobiernos de cada región del país, es que anticipen con un mes la vacunación correspondiente", agregó.

"A la gente que quiere viajar a Europa, es importante que se vacune dos semanas antes de viajar", recomendó Cohen.