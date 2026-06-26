Brigadas de bomberos argentinos se sumarán a las tareas de búsqueda tras los sismos en Venezuela

La cifra oficial de fallecidos ha ascendido drásticamente a 920 víctimas mortales confirmadas. Se reportan más de 4,500 personas heridas con distintos niveles de gravedad. El presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Balcarce, Eduardo Oses, en diálogo con Segundo Round, dijo que "nuestros equipos prestarán colaboración en Venezuela en las tareas de rescate y búsqueda de personas damnificadas y desaparecidas como consecuencia de los dos sismos".

Oses, además, agregó que "son 6 los especialistas que viajarán a Venezuela a eso de las 22hs y que integrarán el equipo de rescate y colaboración humanitaria que prestará la República Argentina a la nación caribeña".

Los terremotos que sacudieron Venezuela esta semana pusieron de manifiesto la fragilidad del sistema médico de urgencias del país, después de que años de colapso económico, deterioro institucional y emigración masiva vaciaran los hospitales, los servicios de ambulancia y las operaciones de rescate, según médicos, personal de emergencias y grupos humanitarios.

En el estado costero de La Guaira, el más afectado, dos de los tres hospitales públicos quedaron fuera de servicio, lo que dejó al único hospital operativo desbordado y sin suministros médicos básicos, según Jaime Lorenzo, director de la organización sin fines de lucro Médicos Unidos de Venezuela.