Com uma imagem ambiental global no nível mais baixo de sua história construída pelo presidente Jair Bolsonaro, o Brasil chegou à Cúpula contra as Mudanças Climáticas com a promessa de eliminar o desmatamento na Amazônia até 2030 e com um pedido para que as potências paguem pela manutenção da floresta e redução de gases.

DESCARGAR

Locução e tradução: Mirta Cánepa

Produção: Silvana Avellaneda

Edição Web: Julián Cortéz