Brasil: piden prisión preventiva para Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo

La Justicia del Estado de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva de Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años que enfrenta una causa penal en Brasil tras haber sido acusada de realizar gestos racistas y proferir insultos discriminatorios contra empleados de un bar ubicado en el barrio de Ipanema, en la zona sur de la ciudad carioca. El cónsul argentino en Río de Janeiro Jorge Perrén, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional, habló de la situación de la joven .

"Fue el Ministerio Público que ha entendido que hay riesgo de que Agostina puede huir del país y quieren cambiar el beneficio de quedar libre con tobillera, por prisión efectiva hasta que se resuelva la cuestión judicial. Es un pedido de la fiscalía, no quiere decir que el juez interviniente acceda a lo mismo", mencionó.

"En Brasil, el delito de ofensa racial es considerado muy grave y tiene penas muy graves. No da a lugar a fianzas o multas. Como recomendación general, como Consulado, advertimos a los argentinos que la cuestión racial es muy sensible y no es una buena idea ni siquiera hacer un chiste. Uno se puede poner en problemas", agregó.

Perrén dijo que Páez "ha estado siempre a disposición de la Justicia" y desde que le colocaron la tobillera no ha sucedido ningún episodio "que demuestre lo contrario".