"Brandoni fue uno de los últimos mohicanos como actor, para una generación"

La actriz radicada en España, Andrea Tenuta, conversó con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional y recordó al actor recientemente fallecido.

"Luis era un gran actor, tenía un rango tremendo, para el drama o la comedia. Es como uno de los últimos mohicanos de una generación de actores", expresó. "Como persona también era muy interesante, controvertida para muchos quizás. Pero cuando se va alguien, las controversias parecen inútiles", agregó.

Tenuta dijo que Brandoni además sabía "muy bien representar a los artistas rioplatenses". "Lo vimos hacer de todo, cosas absolutamente distintas, con mucha seriedad e inteligencia. Era de esas personas que podían hablar con verdad casi cualquier cosa. Era un hombre de teatro", reflexionó la actriz.