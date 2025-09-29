Boy Olmi: "Quino fue un maestro, un artista completo"

El artista Boy Olmi, en diálogo con Nunca es Tarde, recordó la figura del gran humorista gráfico e historietista, Quino, a quien pudo homenajear en el documental Buscando a Quino, "una instancia artística que me permitió conectarme con el maestro, con la bellísima persona que fue. Resultó el último testimonio de Quino".

Este material se grabó a finales del 2018, se editó una versión de 27 minutos donde Boy Olmi conversa con Quino sobre pasajes de su vida.