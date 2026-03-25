Boy Olmi: "La poesía en la vida es esencial"

El actor y director de cine Boy Olmi, en diálogo con el equipo de Korol en el Aire, habló sobre su paso por Radio Belgrano de joven y también sobre sus proyectos artísticos actuales. Uno en Blender donde combina actuación, innovación y una mirada actual sobre los vínculos cotidianos basado en viajes reales. También habló de su unipersonal Boy, pieza en la que desnuda "su alma" en el teatro Picadero.

"Estoy haciendo algo con lo que tengo que ver en este momento. En Boy no uso artilugios de escenografía, es todo verdad, desnudo el alma. Este jueves es mi última función en Buenos Aires, y luego me voy con el espectáculo a España", contó.