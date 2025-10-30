¿Y si nos vamos de paseo por distintos bosques y por ende distintos compositores? La propuesta de hoy es entonces la siguiente: compartirles obras de Mozart, Dvorák o Schumann, entre otros, y dejarse llevar por las sensaciones que cada uno de ellos sintió en sus caminatas o contemplaciones, adentro o afuera del bosque.

El Clásico del Mediodía. De lunes a viernes a las 12.

Textos y selección musical: Juliana Fernández.

Locución: Erica Sotomayor.

'Paisaje azul', detalle (1915) / Pierre-Auguste Renoir