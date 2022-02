Bordet afirmó que a fin de año se inaugurará la obra de Circunvalación

El gobernador Gustavo Bordet, junto al intendente de Paraná, Adán Bahl, recorrieron este sábado a la mañana la obra de Circunvalación, que comprende una autopista entre el empalme de avenida Jorge Newbery con ruta 12 y avenida Almafuerte de la capital provincial. El mandatario provincial dijo que la obra registra un 50 por ciento de avance y estimó que a fin de año será inaugurada.

“Va a mejorar la traza vial de toda la ciudad de Paraná, es un acceso largamente esperado, va mejorar la transitabilidad y evitar la accidentología”, resaltó Bordet quien recordó que es financiada por el gobierno nacional.

Por otra parte, el gobernador expresó: “Lamentablemente hay una oposición que no votó el presupuesto y en ese presupuesto que no se votó había muchas obras para la ciudad de Paraná y todas las ciudades de la provincia”, dijo. Sin embargo, valoró que el presidente Alberto Fernández “garantizó hacer las obras que no estaban en el presupuesto”.

Por su parte, el intendente Adán Bahl sostuvo que “la obra va a cambiarle la vida cotidiana a todos los que viven en la zona metropolitana y que van a Paraná a trabajar y estudiar”. Además, destacó que será un beneficio para el Parque Industrial.