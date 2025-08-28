Bookcassette, el emprendimiento que invita a leer los clásicos de una forma distinta

Agustina Martino contó en Radio Nacional en qué consiste este interesante formato literario que creó junto con su socio Diego Paladino, para leer clásicos de la literatura girando un rollo de papel con texto e imágenes que encierran en una caja armada con partes de viejos cassettes.

"Estamos acostumbrados hoy en leer en líneas cortas, y se nos ocurrió está forma de poder imitar eso. Se juntan dos mundos o dos generaciones, para leer como los nativos digitales pero con el condimento nostálgico", describió.

"El cassette hace muchos años que no se utiliza y trae recuerdos al público y muchas anécdotas que vuelven al presente", contó Martino.