Bongiovanni: “Al gobierno nacional le falta más tarea pedagógica”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Alejandro Bongiovanni, opinó sobre el debate en torno al proyecto de Ley Bases que envió al Congreso el presidente Javier Milei, y aseguró que “si la ley tiene posibilidades de salir, es gracias al trabajo del PRO”. En Nacional Rosario Fontanarrosa, adelantó su voto a favor de la iniciativa oficialista.

“Me gustaría que la ley salga, adelanto mi voto a favor”, remarcó el legislador en el programa Tarde o temprano (17 a 19 hs.), y agregó: “El ajuste es mejor que vaya por el lado del gasto público y no por subir impuestos. Pero no alcanza para el equilibrio fiscal, es verdad que no hay plata. Para mi, las retenciones son un impuesto que no debería existir”. Además, sostuvo que “al Gobierno le falta más tarea pedagógica. Me gustaría saber más detalles y contenidos en las ruedas de prensa de Adorni”.