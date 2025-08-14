Bondarenko acusa al peronismo de haber hecho un desastre en la provincia

Maximiliano Bondarenko, ex policía y candidato a legislador provincial por La Libertad Avanza, señaló que “en Buenos Aires el tema es la seguridad” y que los gobiernos peronistas “han hecho un desastre con el tema y con la institución, que es la policía de la provincia”.

“Por eso hay que recuperar esto que tanto decimos con la ministra de Seguridad –Patricia Bullrich-, con nuestro presidente, que el pueblo recupere el concepto de que ‘los de azul son los buenos y los que usan capucha son los malos’”, aseveró en una entrevista con el programa Viva la Pepa de Radio Nacional.

“El que las hace las paga. Tenemos que volver a eso porque la gente la está pasando muy mal en el conurbano. La Matanza es la madre de todas las batallas, por su hostilidad, por los años que tiene de kirchnerismo, como Florencio Varela, zonas que han sido olvidadas por esos gobiernos”, completó.

En ese sentido recordó que “cuando llegan las urnas del sur de La Matanza llegan misteriosamente llenos de votos del intendente Fernando Espinoza y del kirchnerismo”, añadió.

Destacó que desde su rol como comisario pasó “diferentes momentos acompañando a las víctimas, a los familiares de compañeros heridos o muertos”.

“Se enojan cuando utilizamos la frase ‘Nunca Más´ pero ellos siguen usando métodos de los 70, el policía no puede hacer política, pero puede ir a votar, dicen eso pero ponen ‘Gestión Espinoza’ en los patrulleros”, cerró.