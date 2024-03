El jefe del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, Carlos Nosalevich indicó en nuestra emisora que la gente llama siempre al cuartel, y a partir de allí se derivan al área de desarrollo social del municipio.

Nosalevich explicó que la gente no comprende que no pueden sacar el agua de los domicilios porque no cuentan con una bomba para estos caudales.