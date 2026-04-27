Boleta Única y PASO: amplio respaldo ciudadano a la reforma electoral

La directora de la consultora Isasi-Burdman, Viviana Isasi, aseguró que existe un fuerte apoyo social a las principales reformas del sistema electoral, tanto en la implementación de la Boleta Única de Papel como en la eliminación de las PASO.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, la analista explicó que se trata de una tendencia consolidada.

“La Boleta Única de Papel tiene un respaldo del 81% a nivel nacional. Es un apoyo abrumador”, destacó.

Según detalló, el acompañamiento se mantuvo incluso después de su primera aplicación en elecciones nacionales.

“La experiencia fue positiva y la gente ratificó su preferencia por este sistema”, señaló.

En la provincia de Buenos Aires, donde el debate continúa abierto, el respaldo también es contundente: un 69% de los consultados se manifestó a favor de utilizar Boleta Única de Papel en las elecciones provinciales.

En cuanto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Isasi indicó que el 74% de los encuestados apoya su eliminación. “Hay una mayoría clara que acompaña la reforma”, sostuvo.

La consultora remarcó además que estas posiciones se observan con especial intensidad en las provincias del interior, donde la demanda por sistemas electorales más modernos y transparentes aparece con mayor fuerza.

“Son debates que conectan directamente con una demanda de mayor transparencia y modernización institucional”, concluyó.