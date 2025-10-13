Boggiano destaca la "enorme trascendencia a nivel global del presidente Javier Milei"

Miguel Boggiano, economista y miembro del equipo de asesores económicos del presidente Javier Milei, destacó el apoyo de Estados Unidos a la Argentina en acciones concretas como la compra de pesos argentinos, un hecho, dijo, inédito desde 1971.

En diálogo con el programa Viva la Pena, Boggiano explicó que "después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires se produjo una crisis de confianza que trajo además problema de iliquidez que el Gobierno consiguió resolver con el apoyo de Estados Unidos, que primero hizo un anuncio muy contundente pero que después empezó a materializar cuando empezó a comprar pesos".

Boggiano remarcó que desde 1971 para acá, es la tercera compra que Estados Unidos hace de moneda extranjera: yenes, euros y ahora argentinos y evaluó que "esto pone de manifiesto la enorme trascendencia a nivel global que tiene el presidente Milei", que es superior a la que tuvo Carlos Menem en su momento.