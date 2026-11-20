El periodista deportivo colombiano Mike Fajardo, desde Barranquilla, habló del partido de Boca frente al Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana y dialogó con el equipo de Pasión Nacional. El cruce será en un renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y allí se esperan hasta 65 mil espectadores.

"Está copada la hotelería en la previa al partido. Han trabajado 9 meses para mejorar el Estadio Roberto Meléndez y aumentaron su capacidad, para estar a la altura. Hay muchos fanáticos de Boca y también podemos ver a seguidores brasileños del Atlético Mineiro", mencionó. "Viviremos una fiesta extraordinaria", agregó el periodista.