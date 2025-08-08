"Boca tiene que armar un buen equipo y así puede que lleguen los resultados"

Jorge “Chino” Benítez, ex jugador y ex técnico de Boca Juniors, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional hizo algunas críticas en cómo la dirigencia de Juan Román Riquelme "se mete en el vestuario". "Yo no hubiese aceptado que el presidente se meta en el vestuario", dijo.

También mencionó que Marcos Rojo no se lució en Boca Juniors y "no tuvo posibilidades de demostrar". "Ójala no tenga en Racong las lesiones que tuvo con la camiseta xeneize", agregó.

Además recordó a Mauricio Macri como presidente en Boca cuando él estuvo como director técnico allí.