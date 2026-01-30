“Boca no es fácil de dirigir, es especial. Se ha caracterizado por tener técnicos de jerarquía”

El periodista, reconocido por su trayectoria cubriendo a Boca Juniors desde 1988, visitó los estudios de Radio Nacional y conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre el presente del club y del fútbol.

Roberto Leto repasó sus inicios periodísticos allá por 1976 “trabajando en Radio Antártida” y también la importancia del edificio de Maipú 555.

“Es la casa de la radio, quiero mucho el edificio”, remarcó y admitió que “me siento más identificado con el periodismo radial”.

A propósito del mundo xeneize y el presente deportivo de Boca Juniors, el periodista planteó sus reparos sobre la gestión de Claudio Úbeda como Director Técnico.

“Boca no es fácil de dirigir, es un mundo muy especial. Ojalá le cambie la racha. No tengo nada contra Úbeda pero no es el adecuado para este momento”.

Asimismo, destacó la llegada de “jugadores muy buenos” y confió en que se pueda armar un buen equipo de cara a la Copa Libertadores que “es importante” para el hincha.