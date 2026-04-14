"Boca está en un buen momento y el funcionamiento del equipo se está acomodando "

El ex jugador del equipo xeneize Pablo Mouche habló con el equipo de Pasión Nacional, donde se refirió al presente de Boca Juniors para la Copa Libertadores y opinó sobre el desempeño de su dt Claudio Úbeda.

"Úbeda ha tenido altibajos, el año pasado hubo un crecimiento futbolístico aunque sobre el final del año pasado tambaleó su lugar como entrenador tras la derrota en la semifinal con Racing. Allí se sembraron dudas sobre su destino. Se decidió medio tarde que finalmente él se quedara", dijo.

Mouche mencionó que "hace 6 ó 7 partidos" Úbeda cambió ciertos aspectos del equipo y Boca hoy "está en un buen momento". "Con la aparición de Aranda, el buen nivel de Paredes y la llegada de Ascacibar en la mitad de la cancha se volvió a encontrar con lo que empezó a mostrarse el año pasado. Es con ese juego que el equipo se siente más cómodo", advirtió.