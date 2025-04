Boca despidió a Fernando Gago

El planteo ultradefensivo del entrenador en el superclásico perdido el pasado domingo por 2-1 en el estadio Mas Monumental fue el detonante de una decisión que ya venía pensando el presidente, Juan Román Riquelme, desde la eliminación en el repechaje de la Copa Libertadores ante Alianza Lima de Perú.

Informe: Javier Vicente.

Este martes por la mañana, en el regreso del Xeneize a los entrenamientos, los integrantes del Consejo de Fútbol le comunicaron al DT que el presidente del club, Juan Román Riquelme, había decidido despedirlo de su cargo.

“Hemos tomado una decisión: hasta acá ha llegado el ciclo de Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución”, confirmó Mauricio “Chicho” Serna, integrante del Consejo de Fútbol, poco antes del inicio de la práctica del plantel profesional.

Mientras hablaba Serna en la puerta de Boca Predio, Gago se despidió de los jugadores. La práctica fue dirigida por el entrenador de la Reserva, Mariano Herrón, quien volverá a hacerse cargo del equipo en el partido del próximo domingo ante Tigre, por la última fecha de la fase regular del torneo Apertura.

“Hemos tomado la decisión con total tranquilidad. No ha sido fácil, porque es un hombre de la casa. Estuvimos hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que Gago no sea más nuestro entrenador, estamos muy agradecidos porque ha puesto todo su empeño, su trabajo, pero hay situaciones que nos han llevado a tomar una decisión”, agregó Serna.

El ex técnico de Vélez, Gustavo Quinteros, Gerardo “Tata” Martino, ex Inter Miami, y Rodolfo Arruabarrena, quien ya tuvo un primer paso como entrenador en 2015, son los candidatos a suceder a Gago. Más atrás, aparece también el nombre del “Kily” Cristian González, ex entrenador de Unión de Santa Fe.