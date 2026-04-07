Boca debutará en la Libertadores ante la Católica: ¿cómo llega el equipo chileno para enfrentar al club xeneize?

El Xeneize regresa a la fase de grupos luego de 2 años y 9 meses. Este martes enfrenta a Universidad Católica desde las 21.30, en césped sintético, con el sueño de volver a conquistar América. . Pasaron 19 años desde la última consagración y cada nueva edición renueva la esperanza de cortar la racha. El periodista deportivo Gonzalo Hermosilla de Radio Sport de Chile contó en Radio Nacional Buenos Aires cómo recibieron al equipo azul-oro y cómo está preparada La U Católica para el partido de hoy en el Claro Arena.

"La Católica viene de golear 6 a 1 a Palestino por la liga de Primera Nacional y marcha tercero en la Liga de Primera, con 14 unidades y 8 partidos", dijo.