Bobby Flores: "En mi familia Radio Nacional siempre fue una cosa seria"

Roberto “Bobby” Flores: Artesano de la radiofonía y un gran conocedor de la música, comenzó a trabajar en radio en el mes de mayo del año 1977. Tiene más de 49 años frente al micrófono y una brillante trayectoria que lo llevó a las radios: Rock & Pop, Kabul, y Radio Nacional, entre otras.

Es uno de los paladines fundadores de la Rock & Pop (FM 106.3), cuando la legendaria emisora iniciaba sus transmisiones allá por 1985. Por entonces, Bobby tenía 23 años. Fue gerente en distintas emisoras de radio (Rock & Pop,​ Aspen 102.3, Metro 95.1, Pop Radio 101.5, Mega 98.3, La 100​).

En diálogo con 100% Nora, aseguró que "para él trabajar en Radio Nacional siempre fue algo especial, serio. Lo primero que hice en el edificio de Maipú 555 fue poner música, por eso me mandaron a discoteca".

En Radio Nacional

Fue director artístico y musical de Nacional Rock (FM 93.7), una de nuestras emisoras, durante el periodo de 2016 -2020.

Durante esos años condujo, junto a Hector Larrea “Mirá lo que te traje” un programa semanal donde compartían anécdotas y experiencias a través de la música.