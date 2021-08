Blues Special Time, semana #3

Adrián Flores, “La Voz com motor“, no para y nos trae la 3° semana de Blues Special Time en “La noche de Nacional” El Bolsón con la puesta en el aire y producción de “El Tano” Galuppo para El Tridente. En esta semana escucharemos la música de Sons of Blues, Memphis Blues, Young Bluesmen y The Queen.

Escuchá Blues Special Time todos los lunes de 23 a 24, y los martes, miércoles y jueves después del Servicio Social de las 18 hasta las 19hs.

Lunes 16/8: Blues Special Time #9 Sons of Blues

DESCARGAR

Martes 17/8: Blues Special Time #10 Memphis Blues

DESCARGAR

Miércoles 18/8: Blues Special Time #11 Young Bluesmen

DESCARGAR

Jueves 19/8: Blues Special Time #12 The Queen